Apple dördüncü dizisini sipariş etti...
Apple, yeni video yöneticileri ile dördüncü dizisinin siparişini verdi...
Apple'ın orijinal şovlar söz konusu olduğunda masraflardan hiç kaçınmadığı söylenebilir. Deadline'ın öğrendiğine göre teknoloji firması, Steven Knight (Peaky Blinders yazarı) tarafından yazılmış "epik, dünya-oluşturan" bir bilim-kurgu drama serisi sipariş etmekle kalmayıp, bu serinin yönetmeni olarak da Hunter Games (Açlık Oyunları) yönetmeni Francis Lawrence ile anlaşmış durumda. Dizinin yıldızları veya başlangıç için kaç bölümden oluşacağı şu anda bilinmiyor olsa da ("muhtemelen" sekiz bölüm olacak) şimdiden etkileyici bir kadroya sahip olduğu söylenebilir.
Bu yeni sipariş, Apple'ın Breaking Bad'i Sony'ye kazandıran yöneticileri video program ekibinin başına geçmek için işe almasından beri elde edilen dördüncü senaryolu dizi olmakta. Apple'ın bu ürünler ile ne yapmayı planladığı hâlâ belli değil (Bir Netflix rakibi başlatılması veya Apple Music aracılığı ile sunulmaları mümkün olabilir) ancak genel olarak firmanın profili ile uyumlu oldukları söylenebilir: Kameranın önünde veya arkasında dikkat çeken isimlerin yer alması, firmanın ürünlerinde öne çıkan deseni takip etmekte.
Söylentilere göre firma bu orijinal seriler için şu ana kadar 1 milyar dolar harcamış durumda ve odak, ürün sayısından ziyade kalitesine çevrilmiş durumda...
Levent Öztürk
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