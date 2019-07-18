Apple, Eski Logosuna Geri Dönüyor!
Apple, bu sene 1977 yılına geri dönecek ve bazı ürünlerinde bu eski logosunu kullanacak!
- Ercan Uğurlu
Apple'ın ortaya çıktığı ve o dönemi yaşayanlar gibi yine bilenler bilir: Apple'ın eski logosu gökkuşağı renklerini içeriyordu. Apple, gökkuşağı logosunu ilk kez 1977 yılında ürettiği Apple II PC'de kullanmış, sonraki ürünlerinde de bu logo hayatına devam etmişti. Apple, 1998 yılından sonra ise bu logoyu kütüphaneye kaldırmış ve yerine şu anki logosunu getirmişti. Ta ki bu seneye dek...
MacRumors'un haberine göre, Amerikalı şirket eski gökkuşağı logosunu geri getirmeye hazırlanıyor. Bu sene tanıtacağı bazı ürünlerinde bu logoyu görebiliriz. Böylece Apple'ın bu sene nostalji eğiliminden para kazanmayı düşündüğü söylenebilir.
Retro ürünler çoğu zaman kullanıcılar arasında popüler oluyor. Özellikle Apple fanları, zaman zaman Apple'ın ürettiği özel tasarımlı ürünlere rağbet gösteriyorlar. Hatırlarsanız Apple RED bunlardan biriydi. Bakalım Apple bu kez de eski logosuyla benzer bir ivmeyi yakalayabilecek mi, hep birlikte göreceğiz.
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