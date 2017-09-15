Apple Etkinliğinin En Heyecanlı Anı Hangisiydi?

Apple etkinliği sırasında yapılan çok ilginç bir araştırma, etkinliğin "en heyecanlı" anını izleyenlerin kalp atışlarıyla ortaya çıkardı! İşte o an...

Apple Etkinliğinin En Heyecanlı Anı

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