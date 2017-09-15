Apple Etkinliğinin En Heyecanlı Anı Hangisiydi?
Apple etkinliği sırasında yapılan çok ilginç bir araştırma, etkinliğin "en heyecanlı" anını izleyenlerin kalp atışlarıyla ortaya çıkardı! İşte o an...
Apple'ın etkinliğinde en çok öne çıkan Apple Watch yeniliklerinden bir tanesi, kalp ritmiyle ilgili geliştirmelerdi. Bu geliştirmeler sayesinde yeni saat, kalp ritminizi bilimsel araştırmalarda kullanabilecek.
Bu sırada kalp ritmi uygulaması Cardiogram, kullanıcıların duyurulara nasıl tepki verdiğini sessizce takip ediyordu. Takip edilen kullanıcılar, buna kendileri dahil olmak istedi - yani kimse izinsiz izlenmedi. Araştırma sadece 63 kişiyi içerdiğinden, çok ciddiye alınacak bir bilimsel değeri de yok. Yine de araştırmaya göre Apple etkinliğinin en önemli 5 anı şöyle sıralandı:
13:20 Apple, yeni Apple Watch'u duyurmaya hazırlanıyor. (76,1 atış/dk)
13:27 Apple Heart Study duyuruluyor. (75,8 atış/dk)
13:33 Dierdre Caldbeck, paddleboard yaparken telefona cevap verdi. (76,3)
13:42 Apple TV 4K duyuruldu. Tanıtımda en yüksek kalp ritmine bu anda ulaşıldı. (78,1)
14:25 Face ID tanıtıldı. (77,4 bpm)
Zeynel A. Öztürk
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