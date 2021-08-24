Apple, Eylül'de Şova Yapmaya Hazırlanıyor: 2 Farklı Tanıtım Geliyor!

Yeni söylenti, Apple'ın Eylül ayında 2 farklı ürün lansmanı düzenleyeceğine işaret ediyor. Peki bu lansmanların hangisinden hangi yeni cihazları beklemeliyiz?