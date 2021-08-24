Apple, Eylül'de Şova Yapmaya Hazırlanıyor: 2 Farklı Tanıtım Geliyor!

Apple'ın bu sonbahar aylarında yeni cihazlarını tanıtmayı planladığını biliyoruz. iPhone 13 serisinin tanıtımının yanı sıra ABD'li şirketin yeni akıllı saatin, mini bir tableti ve hatta giriş seviyesi bir iPad'i daha tanıtacağı söylentileri artık arşa ulaşmış durumda. Ancak bundan çok daha fazlası gelebilir. Bunlar arasında yeni bir çift AirPods ile yeni MacBook bilgisayarı da bu sonbahara göz kırpan yeni Apple cihazları arasında.
Tedarik zinciri kaynaklarına göre Apple, bu sene sonbahar aylarında bir dizi yeni ürünü arka arkaya tanıtacak ve piyasaya sürecek. Tüm yeni ürünlerin aynı etkinlikte tanıtılabileceğine dair iddialar var. Ama şimdi, aynı kaynaklar iki farklı etkinlikten bahsediyor. Zira geçtiğimiz yıl sonbahar aylarında 3 farklı etkinlik düzenleyen Apple, Watch 6 akıllı saatini Eylül 2020'de, iPhone 12 serisini ekim ayında tanıtmış ve kasım ayında ise M1 işlemcisi ile bununla çalışan ilk cihazları MacBook Air, Mac mini ve 13 inç MacBook Pro'yu arka arkaya tanıtmıştı.
Yeni iddia, Apple'ın bu sonbahar aylarında 3 olmasa da, 2 farklı etkinlik planladığı yönünde. Eylül ayında iPhone 13 serisinin tanıtılması beklenirken, aynı etkinlikte şirketin yeni akıllı saati ile yeni AirPods'u görebiliriz. Bir diğer etkinliğin ise yine aynı ay içinde geri kalan yeni ürün grupları için düzenleneceği söylenirken, bu etkinlikte de muhtemelen yeni iPad mini 6 ve tablet modelleri ile MacBook dizüstü bilgisayarları göreceğiz.
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