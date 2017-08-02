Apple, FaceTime "Belasından" Kurtulamadı!
iPhone 4 ve 4S kullanıcılarının Apple'a yönelttiği "FaceTime'ı bozuyor" suçlaması, giderek daha ciddi bir hal alıyor!
Apple, Facetime'ın iOS 6 sürümünü bilerek bozmak ve böylece kullanıcıları iOS 7'ye geçemeye zorlamakla suçlanıyor. Bu hafta başında, şirkete karşı iddiaların reddedilmesi için yapılan itiraz teklifi reddedildi.
ABD Bölge Yargıcı Lucy Koh verdiği karara göre, iPhone 4 ve 4S kullanıcıları Apple'a karşı hak talebinde bulunabilir. Davacıların iddiasına göre Apple, Facetime'ın eski sürümünü bilerek bozdu ve böylece hem üçüncü parti yönlendirme sunucularının masrafından kurtuldu, hem de kullanıcıları yeni işletim sistemine geçmeye zorladı.
Apple yaptığı itiraz başvurusunda kullanıcıların ekonomik zarara uğramadığını, çünkü Facetime'ın ücretsiz bir hizmet olduğunu söyledi, ancak Hakim Koh bu konuda özel bir açıklama yaptı: "Davacılar iPhone'ları için yüklü miktarda para ödediler,ve Facetime da iPhone ile birlikte gelen bir özellik olduğuna göre, uygulamanın fiyatı telefona dahil. Ayrıca Apple da geçmişte Facetime'ı "iPhone'u iPhone yapan özelliklerden biri" olarak tanıtmıştı."
Apple konu hakkında henüz bir açıklama yapmadı. Şimdi herkes, kabul edilen davanın nasıl sonuçlanacağını bekliyor...
Ali Ruhi Öztürk
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