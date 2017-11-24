Apple, Galaxy X'in Rakibi İçin Patent Aldı
Apple, Samsung'un sır gibi sakladığı katlanabilir telefonu Galaxy X'e rakip olmaya kararlı; en azından bu yeni patent öyle diyor...
Apple'ın hayal ettiği katlanabilen telefonun 2020'den önce gelmeyebileceğini duymuştuk. Şimdi ise karşımızda bu telefonun nasıl görüneceğine dair yeni ipuçları var.
Patently Apple'ın gözünden kaçmayan patent, ABD Patent Ofisi'nde kayıtlı ve ortasından ikiye katlanabilen bir elektronik cihazı tarif ediyor. Cihaz, katlanma özelliğini "şekil bellekli alaşım" veya "amorf metal" ile elde ediyor. Firma, kullanabileceği maddeler arasında sıvı metali de sayıyor.
Patentte OLED ekranlardan daha ince ve daha verimli olan micro-LED ekrandan da bahsediliyor. Daha önce bu ekranın Apple Watch'a gelebileceği de söyleniyordu. Apple, iPhone X ile OLED'e henüz geçiş yaptığı için şu sıralar ekran teknolojisini değiştireceğini sanmıyoruz. Ancak micro-LED, 2020'ye kadar hazır olabilir ve OLED'i arka planda bırakabilir.
Katlanabilir telefonlar için çok sabırsızlanıyorsanız, Apple yerine Samsung'a yönelmeniz gerekebilir çünkü "katlanabilen" Galaxy X, önümüzdeki sene çıkabilir.
Zeynel A. Öztürk
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