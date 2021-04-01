Apple, Geleceğin MacBook'larında Geleceği Klavyesini Kullanacak!

Apple, gelecek MacBook'ları için klavyeyi baştan aşağı yenilemeyi hayal ediyor. Daha önce klavyedeki tuşları yüzeye oldukça yakınlaştırarak ekstra ince profilli klavyelere imza atmış olan Apple, şimdi ise tamamen tuşları ortadan kaldıracağı ve "katı-hal klavye" olarak adlandırılan yepyeni bir sisteme geçmek istiyor.
Evet, Apple, tamamen dokunsal bir klavyenin peşinde. Tuşları ortadan kaldırmak isteyen ve klavye bölgesini tamamen cam yüzeyden oluşturarak, sanal bir klavye üzerinde çalışan Apple, bu klavyesine gelecekteki modellerde yer vermeyi düşünüyor. Peki, sanal klavye daha önce dizüstü bilgisayarlarda hiç denenmedi mi? Bunun örneklerini çok defa gördük. Lenovo Yoga Book ve Lenovo ThinkPad X1 Fold gibi modellerde yazı yazma deneyimi ekrana taşınırken, sanal klavyenin fiziksel klavyenin yerini pek de tuttuğu söylenemez. Ancak Apple, bunu "farklı" bir yolla hazırlayacağını iddia ediyor.
Alınan patent örneklerine göre Apple'ın gelecek "katı-hal klavyesi" hisset olarak fiziksel klavyeyi andıracak. Bunun için 3 aşamalı bir yaklaşım üzerinde çalışan şirket, kullanıcı bir tuşa bastığında ona dokunsal geri bildirim sağlayacağı gibi, aynı zamanda ekranın da hafif esnemesine izin verecek.
Üçüncüsü ise oldukça ilginç: Parmaklarınız sanal klavyenin üzerindeyken de, tıpkı fiziksel klavyede parmaklarınızın çevresinde uzanan tuşları hissettiğiniz ölçüde bir elektrostatik kuvvet uygulanacak. Böylece fiziksel klavyenin tamamen simüle edilebileceğini düşünen Apple, bunu gerçekten nasıl yapacak merak ediyoruz doğrusu.
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