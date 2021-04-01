Apple, Geleceğin MacBook'larında Geleceği Klavyesini Kullanacak!

Apple, gelecek MacBook'ları için klavyeyi baştan aşağı değiştirmeye ve onu tamamen sanal ortama taşımaya niyetli. Bunun için ise oldukça ilginç bir patenti elinde bulunduruyor.

  • Ercan Uğurlu
Apple, Dokunsal "Katı-Hal" Klavyeyi Hayal Ediyor

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

.

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Yüzde işareti nasıl yapılır? (%) Bilgisayar klavyesinde yüzde işareti yapılışı
Zafer işareti nasıl yapılır? Bilgisayar klavyesinde zafer işareti yapılışı
Yıldız işareti nasıl yapılır? (*) Bilgisayar klavyesinde yıldız işareti
A101 1 Nisan aktüel ürünler kataloğunda uygun fiyatlı teknolojik ürünler

Günün En çok Okunanları
Nokia, Dünya Devlerine İstanbul'dan Teknik Destek Sağlıyor
Mercedes EQS'nin Muazzam Ekranı Ortaya Çıktı; Yeni Detaylar Açıklandı
iPhone 13, Yeni Renk Seçeneği ve Kamera Değişikliğiyle Gelecek İddiası
Özel Tasarım PlayStation 5'lere Şimdi de "Pirinç PS5" Eklendi
Instagram TikTok'tan Bir Kopya Daha Çekti: Instagram Remix Nedir?

 

 