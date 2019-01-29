Apple, Gerçek Ücreti Gizleyenlere Dur Diyor

Gerçek üyelik ücretini gizleyen, sizi kandırmaya çalışan uygulamalar, Apple'ın kural değişikleri sayesinde artık bunu yapamayacak!

Apple, Gerçek Ücreti Gizleyenlere Dur Diyor

Apple, sizi beklediğinizden pahalı üyeliklere yönlendirerek kandırmaya çalışan uygulamalara dur demek için düğmeye bastı. Yenilenen App Store üyelik kılavuzu, geliştiricilerin paranızı nasıl isteyeceğine dair katı kurallar içeriyor.

Değişiklikler kapsamında uygulama geliştiricilerinin herhangi bir satın almanın koşullarını tam olarak açıklaması, kullanıcıların üyeliği nasıl yöneteceğini veya sonlandıracağını açıkça anlatması gerekiyor. Geliştirici, tekrarlayan ödemeleri gizleyemediği gibi kullanıcıların sürpriz taahhütler vermesini de sağlayamıyor.

Bu değişikliğin birçok uygulamanın yanında, bazı popüler uygulamaları da etkilemesi de bekleniyor. Örneğin Tinder, altı aylık üyeliği "ayda 8,83" dolar olarak gösterse de, bir defada 52 dolar ödeyeceğinizi açıkça söylemiyor.

Apple, hizmetlere geçiş yaptığından üyeliklerin firmanın gelirlerinde önemli bir payı var. Bu yüzden hileli davranışların ortadan kaldırılması ve kullanıcıların mutlu olması, firma için önem taşıyor.

Google+'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

.

Telefonunuzdaki uygulama izinlerine dikkat!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Günün En çok Okunanları
Yeni iPad'ler Face ID'ye sahip olmayabilir
Nokia 9 PureView Sızıntısı, Sahte Çıktı
Gillette Fortnite Turnuvası Nefes Kesti!
Huawei 5G Çipseti Balong 5000'i Tanıttı!
Tinder İçin Yaş Davası Sonuçlandı

Turhost

İlginizi çekebilir

Turhost