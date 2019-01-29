Apple, Gerçek Ücreti Gizleyenlere Dur Diyor
Gerçek üyelik ücretini gizleyen, sizi kandırmaya çalışan uygulamalar, Apple'ın kural değişikleri sayesinde artık bunu yapamayacak!
Apple, sizi beklediğinizden pahalı üyeliklere yönlendirerek kandırmaya çalışan uygulamalara dur demek için düğmeye bastı. Yenilenen App Store üyelik kılavuzu, geliştiricilerin paranızı nasıl isteyeceğine dair katı kurallar içeriyor.
Değişiklikler kapsamında uygulama geliştiricilerinin herhangi bir satın almanın koşullarını tam olarak açıklaması, kullanıcıların üyeliği nasıl yöneteceğini veya sonlandıracağını açıkça anlatması gerekiyor. Geliştirici, tekrarlayan ödemeleri gizleyemediği gibi kullanıcıların sürpriz taahhütler vermesini de sağlayamıyor.
Bu değişikliğin birçok uygulamanın yanında, bazı popüler uygulamaları da etkilemesi de bekleniyor. Örneğin Tinder, altı aylık üyeliği "ayda 8,83" dolar olarak gösterse de, bir defada 52 dolar ödeyeceğinizi açıkça söylemiyor.
Apple, hizmetlere geçiş yaptığından üyeliklerin firmanın gelirlerinde önemli bir payı var. Bu yüzden hileli davranışların ortadan kaldırılması ve kullanıcıların mutlu olması, firma için önem taşıyor.
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