Apple, Gizemli Otonom Aracı Apple Car İçin Planları Değiştiriyor!

Apple'ın uzun süredir geliştirdiği iddia edilen Apple Car aracı, sonunda geliyor mu? Yeni iddialar yeniden umut tazeleyecek cinsten...

  • Ercan Uğurlu
Apple Car Nihayet Geliyor (gibi)

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