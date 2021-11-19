Apple, Gizemli Otonom Aracı Apple Car İçin Planları Değiştiriyor!

Apple'ın uzun süreden beri konuşulan ve artık iyiden iyiye yılan hikayesine dönmüş olan otonom aracı Apple Car, sonunda gerçeğe dönüşüyor olabilir. Ancak Apple, önümüzdeki süreçte işleri biraz değiştirmek istiyor.
Bloomberg kaynaklarından gelen habere göre, Apple'ın artık dikkatini sadece yarı otonom özelliklere sahip daha geleneksel bir araca değil, tamamen kendi kendine giden bir araca kaydırdığını iddia ediyor.
Apple, kısa bir süre önce otomobil bölümünün başına, giyilebilir cihaz şefi Kevin Lynch'i atamıştı. İddialara göre yeni proje lideri Kevin Lynch, Apple'ın sadece sıradan bir hibrit araç değil, artık tam anlamıyla bir otonom araç çıkartması gerektiğine inanıyor. Dahası, şirket de bu karara yeşil ışık yakmış durumda ve bu alandaki çalışmalara hız verdi. Tarih ise çok yakın.
Yeni tarih olarak 2025 yılı gösterilirken, Apple'ın arabanın işlemcisine ait temel tasarımı tamamladığı da iddia ediliyor. Öte yandan Apple'ın araç içinde direksiyon ya da pedallar gibi araç sürüş özellikleri olmaksızın, yolcular için salon benzeri koltuklara ve dokunmatik bilgi-eğlence sistemine yer vereceği de iddia ediliyor. Hatta kaynaklar şu sıra araç içinde acil durum devralma modunun olup olmayacağının tartışıldığını da ilave ediyor.
Apple ise bu konuda yorum yapmaktan yine kaçınıyor. Şirketten herhangi bir açıklama gelmezken, anlaşılan önümüzde yeni "Apple Car" ile ilgili daha pek çok söylenti göreceğimiz bir süreç var.
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