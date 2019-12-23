Apple'dan Gizemli Uydu Girişimi

Apple'ın uydu teknolojilerinin peşine düştüğü raporları, mobil servis sağlayıcılarının korkulu rüyasına dönüşebilir!

Apple'dan Gizemli Uydu Girişimi

Bloomberg'e göre Apple, uydu ve kablosuz teknolojileri geliştirmeye yönelik yatırımlar yapmaya başladı. Rapor, Apple'da çok gizli bir takımın bu girişim üzerinde çalıştığı söyleniyor.

Teknoloji devinin yatırımdan nasıl bir fayda beklediği şimdilik bilinmiyor. Konuyla ilgili kaynaklar, Apple'ın direkt uydu bağlantısını geliştirmeye yönelik çalışmalar yaptığını söylüyor. Yani firma, mobil servis sağlayıcılarını devreden çıkarıp, cihazların direkt olarak uydudan internete açılmasını sağlayacak bir teknoloji üzerinde çalışıyor olabilir. Bununla birlikte firma, GPS üzerinden konum izleme isabetini artırmaya yönelik de çalışıyor olabilir.

Proje henüz emekleme aşamalarında ve zaman içinde terk edilmeyeceğinin bir garantisi yok. Ancak Apple içerisindeki "özel projelerden" ve Tim Cook'un ilgisini ifade ettiği projelerden bir tanesi. Daha önce de söylediğimiz üzere projenin yönü ve amacı tam olarak bilinmiyor. Firmanın mevcut uyduları mı kullanmak istediği, yoksa kendi uydularını mı yörüngeye yollamayı düşündüğü de soru işaretleri arasında. Apple'ın uydu girişiminin seyrini merakla takip edeceğiz.

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Apple'dan Gizemli Uydu Girişimi

 

 