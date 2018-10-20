Apple Harita, Akıllı Sistemler İle Yeniden Doğacak
Apple'ın pek fazla beğenilmeyen harita uygulaması, bu patente göre yeniden doğmak üzere!
Apple'ın kullanıcıları için yaptığı haritalama çabaları Apple Maps'in 2012 yılında iOS 6 ile birlikte duyurulmasından beridir beğeni ile karşılanmadı. Bu, uygulamadaki birçok sorun ve haritalama servisindeki inanılmaz hatalar sebebiyle oluşmuş bir durum. Öyle ki, Apple Maps harita servisi Stratford Upon Avon kasabasını haritaları üzerinde tamamıyla göstermemenin yanı sıra ve İrlanda'daki bir 35 dönümlük tarlayı bir havaalanı olarak işaretlemişti.
Ancak şirketin kullanıcıları için başarılı bir harita servisi kurma çabaları son bulmuş değil. Raporlara göre, Apple'ın Mart ayında aldığı bir patent gün yüzüne çıktı ve patente göre firma uygulamayı baştan inşa etme çabasında.
Cupertinolu şirket, Apple'ın servis üzerindeki önceki değişiklik kararlarını iptal ederek orijinal uygulama üzerinde farklı değişiklikler yapacak. Diğer yandan patentteki bilgiler, Apple'ın yeni bir seyahat uygulaması üzerinde çalıştığını da ifade ediyor olabilir. Patent metni şöyle:
"Metotlar, sistemler ve araçlar, cihazda saklanan programlar tarafından kullanılarak diğer programların sakladığı konum verileri aracılığı ile bir varış noktası tespit edilmesini ve bu bilginin kullanıcının cihazındaki başka bir program tarafından kullanılmasını sağlar. Diğer program, kimliklendirilmiş bir coğrafi konuma dayalı bilgileri kullanır ve kullanıcının diğer programda yapacağı seçimi algılar. Kullanıcının yaptığı seçim, ikinci programda varış noktasına dair yerel konum bilgilerini ve rotayı belirler."
Patente göre Apple tamamen yeni bir uygulama geliştiriyor olabilir veya Apple Maps'e akıllı özellikler kazandırma uğraşı içerisinde bulunuyor olabilir.
"Bu özellikler seyahat rotasına göre yapılacak dinamik şehir içi arama önerileri ile alakalıdır. Buna değişik bir uygulamada yapılacak bir seyahat planına göre oluşturulan konum arama önerileri dahildir."
Patent ayrıca farklı kullanıcılara ait cihazlar arasında seyahat verisi paylaşımını mümkün kılan değişiklikleri de tarif ediyor. Apple'ın her patentini gerçeğe dönüştürmediği bilinen bir gerçek fakat dev şirketin Google Maps ile başa baş bir harita servisi sağlamak için verdiği büyük çaba ortada. Bu çabaya harita uygulamasının çıktığı yıldan beridir harita servisinde yapılan 2.5 milyon düzeltme de dahil.
Doğan Kürşat Aktaş
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