Apple, "Hazine Sandıklarına" Karşı Önlem Alıyor

App Store'da bulunan ve "hazine sandıkları" satan oyunlar için artık hiçbir şey, eskisi gibi olmayacak!

Apple, Hazine Sandıklarına Karşı Önlem Alıyor

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