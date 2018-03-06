Apple, Hesaplı bir MacBook Air mi Çıkaracak?
Apple, popüler laptop'u MacBook Air'in nispeten ucuz bir modelini piyasaya sürebilir!
- H. Hüseyin Öztürk
Apple ürünlerini seviyor ama o kadar para vermeyi saçma mı buluyorsunuz? O zaman sizi sevindirebilecek bir haberimiz var. Apple'ın, hesaplı MacBook Air'lerinin bu senenin ilerleyen zamanlarında çıkacağı yönünde söylentiler ortalarda dolanıyor.
Apple'ın aklından neler geçirdiğini tahmin etmek en zor şeylerden biri, ama KGI Securities'ten analist Ming-Chi Kuo, bu konuda ne kadar iyi olduğunu daha önce de kanıtlamıştı. 9to5Mac'a göre onun en son yatırımcı notlarından biri, teknoloji devinin 2018'in ikinci çeyreğinde bir zamanda "daha düşük fiyatlı" bir MacBook Air çıkaracağına işaret ediyor.
An itibariyle bir 13 inç'lik MacBook Air'in yurt dışı fiyatı 999 dolar ile 1,199 dolar arasında değişiyor (özelliklerine bağlı olarak). Sadece bir fiyat düşüklüğü beklentisi bize pek fazla bilgi vermese de, Apple'ın popüler laptopunu daha fazla kişiye ulaştırmak istediğini görebiliyoruz.
Peki bu, cihazın kalitesinden de ödün vereceği ve Apple'ın sadece en üst kalite cihazlar yapmaktan vazgeçeceği anlamına mı geliyor? Bunu biz de merak ediyoruz ve şimdilik neler olacağını beklemekten başka çaremiz yok gibi görünüyor.
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