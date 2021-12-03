Apple'dan, HIV ve COVID-19 Mücadelesine Büyük Destek!

Apple, 2006'dan bu yana müşterilerinin HIV/AIDS'ten etkilenen kişilere yönelik önleme, test ve danışmanlık hizmetlerini finanse etmek için 270 milyon ABD doları fon oluşturulmasına yardımcı olduğunu açıkladı. Bunda en büyük pay ise, kuşkusuz (PRODUCT) RED projesine aitti. Şimdi şirket, daha fazla para toplamak ve konuyla ilgili farkındalığı artırmaya yardımcı olmak için aldığı diğer birkaç kararı da duyurdu. Ayrıca COVID-19 ile mücadele için de daha fazla yardım yapmayı planladığını ortaya koydu.
(RED) için daha fazla para toplanmasına yardımcı olmak amacıyla Apple, gelirlerin bir kısmının AIDS ile mücadele için bağışlandığı bir dizi cihaz daha sunuyor. Bu cihazlar arasında iPhone 13 (PRODUCT)RED, iPhone 13 mini (PRODUCT)RED ve Apple Watch Series 7 (PRODUCT)RED yer alıyor. Gelecek yılın sonuna kadar, kampanya dahilindeki gelirlerin yarısı, hem AIDS ile mücadeleye yardımcı olmak için, hem de COVID-19'a karşı kullanılması amacıyla Global Fund'a yönlendirilecek.
Ayrıca Apple, (PRODUCT)RED cihazlarının satışına ek olarak, 6 Aralık tarihine kadar apple.com'da, Apple Store uygulamasında veya bir Apple mağazasında Apple Pay ile yapılan her satın alma işlemi için Global Fund'a 1 ABD Doları bağışta bulunacak.
Şirket, aynı amaç için altı yeni Apple Watch yüzünü de tanıttı. Bu saat yüzleri herhangi bir Apple Watch'ta kullanılabiliyor. Ancak Apple, Apple Watch Series 7 (PRODUCT)RED düşünülerek tasarlandığını belirtiyor.
Yazılım tarafında, Apple App Store, HIV/AIDS ve diğer CYBE'leri geçiren bekarları bir araya getirmeyi amaçlayan bir flört uygulaması olan Positive Singles'ı öne çıkaracak. Apple Books, HIV/AIDS ile mücadeleyi ele alan kitap ve sesli kitap koleksiyonları, Apple Podcast'lerinde bu konuyu ele alan yayınlar ve Apple Music'te Dünya AIDS Günü'nü tanıtan bir bölüm bulunacak.
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