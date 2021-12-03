Apple'dan, HIV ve COVID-19 Mücadelesine Büyük Destek!

Apple, AIDS ve COVID-19 ile mücadelede önemli bir adım daha atıyor; (PRODUCT) RED projesini bir adım daha ileri götürüyor...

  • Levent Öztürk
Apple'dan desteğe devam!

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