Apple HomePod mini, Resmi Olarak Tanıtıldı. İşte Özellikleri ve Fiyatı

Apple, bugün düzenlenen tanıtım etkinliğinde, iPhone 12 serisinden önce yeni akıllı hoparlörü HomePod mini'yi resmi olarak tanıttı. Apple'ın akıllı hoparlörü HomePod'un yeni modeli olan HomePod mini, daha yuvarlak hatlara sahip olan tasarımıyla dikkat çekiyor.
Tahmin edebileceğiniz gibi, cihaz Siri ile kusursuz bir uyum içinde çalışıyor. Aynı zamanda, geliştirilmiş müzik özellikleri ile de dikkat çekiyor. Apple'ın söylediğine göre cihazın ses kalitesi, önemli oranda geliştirilmiş durumda.
HomePod mini'de, yeni nesil Apple Watch'larda da yer alan Apple S5 çipi bulunuyor. Hoparlör, siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile satışa sunuluyor.
HomePod mini Fiyatı
Applei HomePod mini'yi Kasım ayında satışa sunacak. Fiyatı ise, 99 dolar olacak
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