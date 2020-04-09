Apple İçin Yeni AirPods X İddiası

Apple'ın üst seviye ve pahalı kablosuz kulaklığı AirPods Pro'ya oldukça benzer özellikler sunan ama daha ucuz olacak bir alternatif üzerinde çalıştığı iddia edildi. Bu iddia, bir kez daha AirPods X'i işaret ediyor.