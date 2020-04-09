Apple İçin Yeni AirPods X İddiası

Apple'ın üst seviye ve pahalı kablosuz kulaklığı AirPods Pro'ya oldukça benzer özellikler sunan ama daha ucuz olacak bir alternatif üzerinde çalıştığı iddia edildi. Bu iddia, bir kez daha AirPods X'i işaret ediyor.

  • Levent Öztürk
Apple İçin Yeni AirPods X Söylentisi

Yeni bir söylentiye göre Apple, AirPods X adı verilen yeni bir gerçekten kablosuz kulaklığı duyurmak üzere ve bu kulaklık, AirPods Pro'nun pek çok özelliğini içeren daha ucuz bir türevi olacak. Bu yeni söylentinin kaynağı ise, Twitter üzerinde AirPods X'in Eylül veya Ekim ayından itibaren 200 dolar fiyatı ile yayımlanmasını beklediğini söyleyen Jon Prosser oldu.

Prosser, Apple'ın AirPods X'in yanı sıra, Bose 700 Ses Kesici Kulaklıklara biraz daha pahalı bir rakip sunacağını düşünüyor ve tahminlerine göre bunlar da 350 dolar fiyatı ile Apple'ın sanal WWDC etkinliği civarında hazır olacak.

Ancak kendisi de bu söylentinin tamamen güvenilir olmadığını belirtiyor. Yine de Apple'ın Beats serisi kulaklıkları yavaş bir şekilde devre dışı bırakacağını inandığını söylemeyi de ihmal etmiyor. Eğer doğru ise bunun hem boyut hem de etki anlamında büyük bir değişim olacağı kesin.

Apple henüz bu söylentilerinin hiçbirini doğrulamış değil ancak genel düşünce, Apple'ın Beats Studio kulaklıklarının ses kesici özelliği, Siri ve H1 Kablosuz Çipi olan daha özel bir sürümünü sunmak istediği yönünde. Bu durumda da Apple, birkaç yıl içerisinde tüm seriyi AirPods denkleri ile değiştirdikten sonra Beats markasını kaldırabilir. Ancak Apple'ın zaten sahibi olduğu ve zaten popüler olan bir markayı ortadan kaldırmasının ne kadar mantıklı olduğunun da tartışılması gerekiyor.

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