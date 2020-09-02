Apple, İddiaya göre 75 Milyon 5G'li iPhone Hazırlıyor

Bloomberg'in "konuya yakın kaynaklara" dayandırdığı raporuna göre Apple, tedarikçilerinden bu sene 75 milyon 5G'ye hazır iPhone üretmelerini istiyor.
2020'nin iPhone modellerinin 5G desteğiyle gelmesi zaten bekleniyordu. Bu iPhone rakamları ise Apple'ın iPhone satışlarının önceki seneye göre aynı seviyelerde kalmasını beklediğini gösteriyor. Bununla birlikte rapor, her modelin her tür 5G'yi destekleyip desteklemeyeceği konusunda bir bilgi vermiyor. Bloomberg'in raporuna göre Apple, bu sene Apple Watch Series 6'nın da devamı olacak bir saat tanıtmayı planlıyor. Bunun yanında Series 3'e eşdeğer bir akıllı saat de bekleniyor.
Bunların yanında iPad Air'in de yenilenmiş bir sürümünün gelmesi bekleniyor. Rapor, Apple'ın ilk Beats markasını taşımayan kulak üstü kulaklığının ve yeni HomePod'un da gelebileceğinden bahsediyor.
Son olarak rapor, bu seneki iPhone'ların tanıtımının ertelenebileceğini de (yeniden) dile getiriyor. Bununla birlikte rapora göre her sene aynı döneme denk gelen işletim sistemi güncellemeleri, yine eylülde yayınlanabilir.
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