Apple, İki iPad'i Daha Kaydettirdi
Apple'ın kaydettirdiği iki yeni iPad modeli, bu sene beklenen yeni iPad'lerden ipuçları veriyor!
Apple, bu sene iPad'lerde büyük yenilikler yapmayı planlıyor olabilir. Firmanın Avrasya Ekonomik Komisyonu (EEC) üzerinde kaydettirdiği iki yeni model, şimdiki iPad'lerden farklı.
MySmartPrice tarafından ortaya çıkarılan tabletlerle birlikte EEC veritabanındaki gizemli iPad'leri sayısı yediye çıktı. Ancak bu modellerin bazılarının sadece depolama alanının farklı olması muhtemel. Firmanın başvuruları, cihazlar hakkında pek ipucu vermiyor. Bilinenler, bu cihazların iPadOS ile çalıştığının belirtilmesi.
iPad Pro bu eylülde bir yaşında olacağından, yeni iPad Pro'larla tanışma ihtimalimiz var. 9,7 inç'lik iPad için yenilik zamanı da yaklaşıyor olabilir. Yeni iPad Pro'lar gerçekten yoldaysa, değişiklikler daha çok cihazın içinde olacak gibi görünüyor. Yeni modern tasarım henüz bir yılını doldurmadı ve 12 ay daha kullanılması sürpriz olmayacaktır.
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