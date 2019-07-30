Apple, İki iPad'i Daha Kaydettirdi

Apple'ın kaydettirdiği iki yeni iPad modeli, bu sene beklenen yeni iPad'lerden ipuçları veriyor!

Apple, İki iPad'i Daha Kaydettirdi

Apple, bu sene iPad'lerde büyük yenilikler yapmayı planlıyor olabilir. Firmanın Avrasya Ekonomik Komisyonu (EEC) üzerinde kaydettirdiği iki yeni model, şimdiki iPad'lerden farklı.

MySmartPrice tarafından ortaya çıkarılan tabletlerle birlikte EEC veritabanındaki gizemli iPad'leri sayısı yediye çıktı. Ancak bu modellerin bazılarının sadece depolama alanının farklı olması muhtemel. Firmanın başvuruları, cihazlar hakkında pek ipucu vermiyor. Bilinenler, bu cihazların iPadOS ile çalıştığının belirtilmesi.

iPad Pro bu eylülde bir yaşında olacağından, yeni iPad Pro'larla tanışma ihtimalimiz var. 9,7 inç'lik iPad için yenilik zamanı da yaklaşıyor olabilir. Yeni iPad Pro'lar gerçekten yoldaysa, değişiklikler daha çok cihazın içinde olacak gibi görünüyor. Yeni modern tasarım henüz bir yılını doldurmadı ve 12 ay daha kullanılması sürpriz olmayacaktır.

Google+'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Robot devrimine hazır mısınız?

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Günün En çok Okunanları
USB Bellek ile Yapılabilecek 6 Şey
Nokia 9 PureView'un Selefi Yolda Olabilir!
Altı Kıtanın Feryadı Araştırmaya Yansıdı
Apple, İki iPad'i Daha Kaydettirdi
Huawei Mate X katlanabilirde tasarım değişikliği...

Turhost

İlginizi çekebilir

 

 

Turhost