Apple ikinci tesisini planlıyor!
Apple, tam konumu henüz bilinmese de ABD'de ikinci bir merkez binası kurmayı planlıyor!
Görünene göre Amerikalı teknoloji devleri arasındaki yeni akım, ikincil merkez binaları oluşturmak.
Amazon, şimdiden pek çok şehri ikinci merkezine ev sahipliği yapmak için birbirine düşürmüş durumda ve Apple da yaptığı duyuru ile çalışanları için ikinci bir kampüs daha kurmayı planladığını açıkladı.
Austin, Texas'ta yer alan ve 6.000 kişiye çalışma ortamı sunan Apple'ın var olan tesisi gibi yeni kampüs de "başlangıçta" teknik destek çalışanlarına odaklanacak. Apple, şimdilik bu kampüsün nerede olacağını söylemiyor ancak sitesinde belirtilene göre bu bilgi "yılın ilerleyen zamanlarında" açıklanacak.
Ancak tam konumu bilinmese de, yeni kampüsün ABD'de yer alınacağı biliniyor. Hatta duyuru, Apple'ın gelecek planlarının ve bu kampüsün ekonomik faydalarını da açıklamakta. Apple şu anda ABD'de 84.000 çalışana sahip ve önümüzdeki beş yıl içerisinde firma, hem yeni kampüsü hem de var olan çalışma alanları için 20.000'den fazla yeni işe alım yapmayı planlıyor.
Aynı süre içerisinde de, Apple'ın söylediğine göre, firma ABD ekonomisine 350 milyar doların üzerinde katkıda bulunacak. CEO Tim Cook, yaptığı hazırlanmış açıklamada Apple'ın başarı hikayesinin anca Amerika'da gerçekleşebileceğini ve ABD ekonomisine uzun bir süredir verdikleri desteği devam ettirmekten gururlu olduklarını belirtmekte.
Hatta Apple, ABD vergi kanunlarının değişmesi ile beraber ülkeye geri dönüş vergisi kapsamında 38 milyar dolar ödeme yapmak zorunda olmasına da iyimser bir bakış açısı ile yaklaşarak "şimdiden en büyük ABD vergi ödeyicisi" olduğunu belirtmekte. Apple'ın söylediğine göre bu ödeme "muhtemelen türünün en büyük örneği" olacak.
Apple'ın işe almayı planladığı 20.000 kişinin kaçının yeni kampüste yer alacağı ise henüz belli değil.
Levent Öztürk
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