Apple ilk otonom kazasını geçirdi
Apple Kaliforniya'da ilk otonom araba kazasını yaşadı!
Apple'ın kendi otonom araba programı bir süredir hızlanmaktaydı. Bunun sonucunda da araba filosunun er ya da geç bir kazaya karışmasının kaçınılmaz olduğu söylenebilir.
Bir Kaliforniya DMV raporuna göre, Apple'ın otonom arabası, bu olayda modifiye bir Lexus RX 450h, geçen hafta bir kaza geçirdi. Bir DMV sözcüsünün CNET'e doğruladığına göre bu olay Apple'ın Kaliforniya yollarında bildirilen ilk otonom kazasıydı.
Polis ya da DMV tarafından değil, Apple tarafından bildirilmiş gibi görünen rapor, kazanın sorumlusununApple olmadığını gösteriyor. Apple'ın açıklamasına göre araca, başka bir araç tarafından arkasından çarpıldığı sırada neredeyse hareket etmiyordu:
"24 Ağustos günü saat 14:58'de, otonom modda bir Apple test aracı, Kifer Yolu'ndan Lawrence Expressway South'a birleşmeye hazırlanırken arkasından çarpıldı. Apple test aracı, bir 2016 Nissan Leaf'in Apple test aracına yaklaşık 15 mph ile çarptığı sırada, birleştirme işlemini tamamlamak için güvenli bir boşluğu beklemek üzere saatten 1 milden daha yavaş bir şekilde hareket ediyordu. Her iki araç da hasar gördü ve her iki tarafta da yaralanma olmadı." (15 mph = yaklaşık 25 kmph, 1 mph = 1.6 kmph)
Apple, 27 Temmuz itibariyle Kalifornia'da 66 otonom arabadan oluşan bir test filosuna sahip.
Apple, konu hakkında henüz bir yorum yapmış değil.
Kaza ilk olarak Bloomberg tarafından bildirildi...
Levent Öztürk
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