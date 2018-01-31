Apple, iOS 12'de Kararlılığa Odaklanıyor!

Yeni bir rapor, Apple'ın bu seneki iOS 12 güncellemesinde güvenlik ve kararlılık alanlarına odaklanacağını söylüyor!

Apple, iOS 12'de Kararlılığa Odaklanıyor!

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