Apple, iOS 15'i Tanıttı. İşte iOS 15 Alacak iPhone'lar ve Fazlası...

Apple, WWDC 2021 etkinliğinde iPhone işletim sistemi iOS'un yeni sürümünü, yani iOS 15'i resmi olarak tanıttı. Peki iOS 15 ne zaman gelecek? iO 15 hangi iPhone'lara gelecek? iOS 15'in yenilikleri neler?