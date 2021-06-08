Apple, iOS 15'i Tanıttı. İşte iOS 15 Alacak iPhone'lar ve Fazlası...

WWDC 2021'de beklenen gerçekleşti ve Apple, iPhone işletim sistemi iOS'un yeni sürümü iOS 15'i resmi olarak tanıttı. iOS 15'in geliştirici beta sürümü de yayınlandı, yani önümüzdeki günlerde pek çok yeni özelliğin ortaya çıkartılmasına şahit olacağız. Ama şimdi, Apple'ın bize anlattıklarına bakalım...
iOS 15 Ne Zaman Çıkacak?
iOS'un yeni sürümleri genellikle Eylül ayının ortalarında yayınlanıyor. Bu da yeni iPhone modellerinin tanıtılması ile aynı zamana denk geliyor. Bu nedenle iOS 15'in de Eylül 2021'de, iPhone 13 tanıtımı ile birlikte tüm uyumlu iPhone'lara gelmesi bekleniyor.
iOS 15 Hangi iPhone'lara Gelecek?
iOS 15, yapılan açıklamaya göre iPhone 6S ve üstü iPhone modelleri için indrilmeye sunulacak. Özellikle iPhone 6S gibi 6 yaşında olacak bir telefona bile iOS 15 güncellemesinin sunulacak olması nedeniyle Apple, bizce alkışı hak ediyor.
FaceTime İyileştirmeleri
iOS 15'te FaceTime'a yeni özellikler getiriyor. Örneğin FaceTime'a uzamsal ses geliyor. Başka bir deyişle 3 boyutlu ses, karşınızdakinin sizinle aynı odada olduğunu hissetmesini sağlıyor. Ayrıca FaceTime'a gürültü önleme özelliği de ekleniyor ve bu sayede, çevresel sesler büyük oranda elimine edilebiliyor.
Portre modu ve grup aramalarında karşımıza çıkacak olan ızgara görünümü de FaceTime'ın yenilikleri arasında. Google Meet bağlantılarına benzer şekilde, artık FaceTime'de da aramalar için bağlantı oluşturmak mümkün.
Gösterilen yeniliklerin, FaceTime'ı WhatsApp veya diğer mesajlaşma uygulamalarına yaklaştırdığını söylemek herhalde yanlış olmayacaktır.
Bildirimler
Bildirimler, iOS 15 için yeniden tasarlanmış durumda. Artık Bildirim Özeti isimli yeni bir bildirim alanına sahibiz. Bu alan, iPhone'unuzdaki tüm bildirimleriniz için daha iyi bir yönetim imkanı sunuyor ve Bildirim Merkezi'nin yerini alıyor gibi görünüyor.
Canlı Metin (Live Text)
iOS 15 ile artık bir metnin fotoğrafını çekebilir ve o metni bir belgeye kopyalayabilirsiniz. Hatta bu metinler için çeviri hizmeti bile kullanmanız mümkün. Canlı Metin özelliği için, Google Lens'in doğrudan rakibi demek yanlış olmaz.
Diğer özellikler
Apple Wallet, iOS 15'te, CarKey'in arabanızın kilidini açmanıza ve hatta bagajınızı açmanıza olanak tanıyan U1 desteği kazanmasıyla farklı bir boyuta taşınıyor. Ayrıca Wallet ile işyerinize veya evinize girme olanağı da sunuluyor. Yakında Hyatt gibi oteller, bu özelliği iOS 15 özellikli cihazlar için etkinleştirecek.
Hava durumu uygulaması, çevrenizdeki hava durumunu görmek için yüksek çözünürlüklü hava durumu haritaları ile zenginleştiriliyor. Haritalar uygulaması ise, ticari bölgeler ve binalar için bazı yararlı iyileştirmelere kavuşuyor. Sürücüler, bir varış noktasından diğerine rota belirlerken daha zarif bir tasarımla karşılaşıyor. Bu da otoyol kavşaklarına ve yaklaşan trafik koşullarına bakmayı kolaylaştırıyor.
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