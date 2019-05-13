Apple, iPhone 11 İşlemcisini Üretmeye Başladı

Eğer bu iddia doğruysa, Apple'ın iPhone 11'de kullanacağı işlemci A13 Bionic için "start" çoktan verildi bile...

  • Ercan Uğurlu
Apple, iPhone 11 İşlemcisini Üretmeye Başladı

Apple'ın eylül ayında tanıtması beklenen yeni telefonu iPhone 11, bugüne kadar pek çok yönüyle zaman içinde sızıntılarla karşımıza çıktı. Özellikle kamera sisteminde bir dizi yeniliğe gidecek olan Apple, yeni gelen bilgilere göre işlemci için kolları sıvamış.

Apple iPhone 11'de yer alacak olan işlemci, A13 Bionic. Bloomberg'in haberine göre Apple, iPhone 11'de yer alacak olan yeni A13 Bionic işlemcisi için üretimi başlatmış. iPhone X'te Bionic A11'i kullanan, iPhone XS'te ise Bionic A12'ye geçiş yapan Apple, iPhone 11'de de Bionic A13'ü kullanacak. Şimdilik test üretimi başlayan yeni işlemcinin, ay başından itibaren seri üretime geçmesi bekleniyor.

3 arka kamerası ve ters şarj özelliğiyle gelmesi beklenen iPhone 11'de, 5G desteği olmasını kimse beklemiyor.

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