Apple, iPhone 11 ve 11 Pro ile 3D Touch'ı Öldürdü
Apple'ın iPhone 11 ve iPhone 11 Pro'da Haptic Touch'ı tercih etmesi, 3D Touch'ın ölümü anlamına gelebilir. Peki nedir bu Haptic Touch; ne farkı var?
- Ercan Uğurlu
Daha önce Apple'ın 3D Touch özelliğini artık kullanmayacağı ve bu özelliği rafa kaldıracağına ilişkin söylentiler ortaya çıkmıştı. Yeni iPhone 11 ve iPhone 11 Pro'nun tanıtılmasıyla da bu bir anlamda doğrulanmış oldu. Zira tanıtılan 3 yeni iPhone 11 modelinde de 3D Touch yerine Haptic Touch işlevi yer alıyor. Peki, 3D Touch ve Haptic Touch arasındaki fark ne?
Aslında arada büyük bir fark bulunmuyor. Her iki işlem de kabaca aynı fonksiyona sahip, ancak erişimi biraz daha farklı. Haptic Touch, 3D Touch'a neredeyse benziyor, ancak 3D Touch'tan farklı olarak ekrandaki kuvveti algılamıyor. Bunun yerine süreyi ölçümlüyor ve bunun sonucuna göre de bir işlemde bulunuyor.
Apple, 3D Touch özelliğini ilk kez 2016 yılında iPhone 6S ile hayatımıza sokmuştu. Şimdi yeni modellerde de bu özelliğe veda ettiğini görüyoruz. Bunun sebebini iPhone 11 sayfalarında Haptic Touch'a ayırdığı alanda, "Kamera uygulamasını başlatmadan selfie çekmek gibi hızlı işlemleri yapmanızı sağlar," ve "Bağlamsal menüler ve kısayollara hızla erişin," şeklinde kısaca açıklayan Apple, görünüşe göre artık yola Haptic Touch özelliği ile devam edecek.
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