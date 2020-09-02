Apple, iPhone 12 ile Birlikte Sürpriz Bir Tanıtım Daha Yapabilir

Apple cephesinde son zamanlarda AirTags sesleri bir hayli yükselmeye başladı. Kısa bir süre önce de ABD'li şirketin yeni aksesuarı AirTags'i artık tanıtacağı ve satışa sunacağı konuşulmuş, sonra konu bir kez daha sessizliğe gömülmüştü. Şimdi gelen sızıntı ise, Apple'ın bu tanıtımı yapacağının işaretini veriyor.
Apple'ın yeni iPhone 12 serisini ekim ayının ikinci haftasında tanıtması bekleniyor. Apple'ın iPhone lansmanını her sene eylül ayında düzenlemesine alışmıştık, fakat teknoloji devi bu sene ekim ayında sahne alacak. Yeni gelen sızıntılar ise, Apple'ın AirTags cihazını bu sene tanıtacağı yönünde.
Kaybolan cihazları bulma konusunda yardımcı olacak olan AirTags, iliştirildiği objeyi kolayca bulmayı sağlayacak. En azından cihazın pratikte bu şekilde çalışması bekleniyor. Beklentiyi karşılayıp karşılamadığını ise, tanıtımda göreceğiz.
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