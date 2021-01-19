Apple, iPhone 13'e "Buhar Odası" Yerleştirmeye Hazırlanıyor

Apple, iPhone 13'ün ısınmasını istemiyor. Bunun için de iPhone 13'e özel yeni nesil "buhar odası" soğutma teknolojisini entegre etmek üzerinde çalışıyor.

  • Ercan Uğurlu
iPhone 13'te Buhar Odası Soğutma Çözümü Olacak

Apple, bu yıl içinde ya iPhone 12S serisini, ya da iPhone 13 akıllı telefonlarını duyuracak. Bu sene eylül – ekim aylarında tanıtılmasını beklediğimiz yeni iPhone'un hangisi olacağını şu anda söylemek zor. Bazı analistler ekran altı parmak izi sensörü bulunan bir iPhone 12S beklerken, bazı analistler yeni telefonun iPhone 13 olacağını söylüyor.

Ne zaman tanıtılacağını bilmesek de, iPhone 13 ile ilgili şimdiden sızıntılar gelmeye başladı. Bunlar arasında yeni olanı ise, bahsedilen "buhar odası" çözümü.

Tanınmış Apple analisti Ming-Chi Kuo'ya göre Apple, şu sıralar gelecek iPhone serisini seri şekilde test ediyor. Bilgilere göre şirket iPhone 13'ün ısınmasını istemiyor ve bunun için telefonun soğutma sistemine özel bir "buhar odası" yerleştirmeyi düşünüyor.

İyileştirilmiş soğutma, daha az yüksek ısınma riski ve kullanıcı tarafından görüntülenen uygulamadan daha yüksek performans sağlanmasına olanak tanırken, bahsi geçen "buhar odası" çözümü ise ilk değil. Bu yöntem daha önce Huawei'nin akıllı telefonlarında da kullanılmıştı.

Elbette iPhone 13'te nasıl bir buhar teknolojisi kullanılır şimdilik kestirmesi güç. Fakat bu bilgilere göre gelecek iPhone, daha gelişmiş soğutma sistemi ile şu anki modellerden daha serin çalışacak.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Casper Nirvana X500 inceleme

Huawei FreeBuds Studio

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
BİM 20 Ocak 2021 kataloğunda uygun fiyatlı Dijitsu TV fırsatı sizi bekliyor
A101 21 Ocak 2021 aktüel kataloğunda OPPO cep telefonu, HI-LEVEL TV sürprizi
Araç muayene ücretleri 2021 ne kadar? Belli oldu
Çap işareti nasıl yapılır? Klavyede çap işareti (Ø)

Günün En çok Okunanları
ASUS, Yeni Projektörünü ve Taşınabilir Monitörünü Tanıttı
Türkiye'ye temsilci atamayan Twitter ve Pinterest'e reklam yasağı geldi
Twitter'ın Donald Trump'ı Yasaklaması, Sosyal medyada Neleri Değiştirdi?
Görenlerde Korku Hissi Yaratan "Korkutucu Simge'nin" Hikayesi...
Oyun Dünyasından, Kimsenin Hayal Bile Edemeyeceği Başarı

 

 