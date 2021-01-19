Apple, iPhone 13'e "Buhar Odası" Yerleştirmeye Hazırlanıyor

Apple, bu yıl içinde ya iPhone 12S serisini, ya da iPhone 13 akıllı telefonlarını duyuracak. Bu sene eylül – ekim aylarında tanıtılmasını beklediğimiz yeni iPhone'un hangisi olacağını şu anda söylemek zor. Bazı analistler ekran altı parmak izi sensörü bulunan bir iPhone 12S beklerken, bazı analistler yeni telefonun iPhone 13 olacağını söylüyor.
Ne zaman tanıtılacağını bilmesek de, iPhone 13 ile ilgili şimdiden sızıntılar gelmeye başladı. Bunlar arasında yeni olanı ise, bahsedilen "buhar odası" çözümü.
Tanınmış Apple analisti Ming-Chi Kuo'ya göre Apple, şu sıralar gelecek iPhone serisini seri şekilde test ediyor. Bilgilere göre şirket iPhone 13'ün ısınmasını istemiyor ve bunun için telefonun soğutma sistemine özel bir "buhar odası" yerleştirmeyi düşünüyor.
İyileştirilmiş soğutma, daha az yüksek ısınma riski ve kullanıcı tarafından görüntülenen uygulamadan daha yüksek performans sağlanmasına olanak tanırken, bahsi geçen "buhar odası" çözümü ise ilk değil. Bu yöntem daha önce Huawei'nin akıllı telefonlarında da kullanılmıştı.
Elbette iPhone 13'te nasıl bir buhar teknolojisi kullanılır şimdilik kestirmesi güç. Fakat bu bilgilere göre gelecek iPhone, daha gelişmiş soğutma sistemi ile şu anki modellerden daha serin çalışacak.
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