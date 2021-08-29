Apple, iPhone 13'te Face ID Sistemini Yeniliyor: Artık Maskeden Tanıyacak!

iPhone 13'te çentik alanı daha dar olacak, ancak peki Face ID'nin işleyişinde bir değişiklik olacak mı? Aslında evet, bu konuda da birtakım değişiklikler bekleniyor ve bunlar iyi yönde.
Yeni bir iPhone 13 sızıntısı, kullanıcıları maske takarken bile tanıyabilecek bir Face ID yüz kimlik doğrulamasının kullanılacağına izin verilebilecek yapıda yeni bir ön kamera kurulumunu gösteriyor.
Sızıntıda, bir sonraki iPhone serisinde yer alabilecek yeni bir kamera kurulumu hakkında bilgi verilirken, kameraların hem maske takarken, hem de maske kullanımından dolayı gözlük kullananların kabusu olan buğulanma sorunundan da etkilenmeyeceğine işaret ediyor.
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iPhone 12 serisinde yer alan çentik alanının da iPhone 13 serisinde daralacağı neredeyse kesin gibiyken, öte yandan şirketin gelecek planları arasında bu çentik alanını tamamen ortadan kaldırmak gibi bir düşüncesi var. Face ID'yi tamamen ekrana entegre hale getirmenin yollarını arayan ABD'li şirket, böylece belki de iPhone 14'te yepyeni bir Face ID kamera kurulumuyla karşımıza çıkabilir.
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