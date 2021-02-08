Apple, iPhone 13 İçin Çok Özel Bir Kamera Üzerinde Çalışıyor Olabilir

iPhone 13'e dair ortaya çıkan bu sızıntı heyecan verici cinsten. Görünüşe göre Apple, iPhone 13'te kullanacağı kamera sistemleri için etkileyici planlara sahip.

  • Ercan Uğurlu
iPhone 13'e "Ultra" Kamera Dopingi

Artık akıllı telefonlarda sadece 2 kamera gördüğümüz günleri geride bıraktık. Hemen her çıkan yeni akıllı telefonda en az 3 kamera görürken, bu sayı Android amiral gemilerinde daha da yükseliyor. Sadece sayılarıyla değil, aynı zamanda büyüklükleriyle de konuşturan bu lensler, böylece akıllı telefon kategorisini zenginleştiriyor.

Apple ise çoklu kamera konusunda farklı bir yaklaşımla ilerliyor. iPhone 12'de halen 2 kameraya yer veren Apple, Pro modellerde ise 3 kameraya yer veriyor. Ama bu kameralar, sahip oldukları özelliklerle oldukça iyi iş görüyorlar.

Şimdiyse, iPhone 13'ün kameralarının nasıl gelişeceği hakkında önemli sızıntılarla karşı karşıyayız. Apple analisti Ming-Chi Kuo'dan gelen son bilgiye göre, Apple'ın iPad Pro serisi için kamera tedarikçisi olan Sunny Optical, bir sonraki iPad Pro'da yer alacak kamera lensleri üzerindeki çalışmalarını tamamlamış durumda. Bununla beraber iPhone 13 için de heyecan verici kamera sistemi hazırlanıyor.

Sunny Optical, Kuo'nun iddiasına göre iPhone 13 için 7 elementli lens üzerinde çalışıyor. Bu 7P lensi kısa sürede kullanmayı amaçlayan Apple, bu kameradan iPhone 13'te yararlanmayı düşünüyor.

Bahsi geçen 7 elementli lens ile daha geniş diyafram açıklığı sunulması amaçlanırken, düşük ışık performansının da geliştirilmesi öngörülüyor. Bu kameranın diyafram açıklığının f/1.8 seviyesinde olması bekleniyor. Mevcut iPhone 12 serisinde ultra geniş kameranın diyafram açıklığı ise f/2.4 şeklindeydi.

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