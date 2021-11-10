Apple, iPhone 13'te Ortaya Çıkartılan Face ID Sorunu Hakkında Konuştu

Bilindiği gibi Apple, kısa bir süre önce iPhone 13'ü piyasaya sürdü. Telefonun sahip olduğu yüksek fiyatı ve yüksek performansını bir yana koyacak olursak, kullanıcıları ilgilendiren en önemli noktalardan biri "tamir edilebilir" konusu olsa gerek. Ve bunda bu defa Apple çok sert davranmış gibi. Zira iPhone 13'te bozulan ekranı değiştirmek istediğinizde, Apple'ın desteğine ihtiyacınız şart.
Kısa bir süre önce iPhone 13'ü parçalarına ayrıran ve tamir edilebilirlik noktasındaki bilgilerini paylaşan iFixit, iPhone 13'ün ekranını değiştirmek istediğinizde, Face ID işlevinin tamamen devre dışı kalabileceği konusunda uyarmıştı. iFixit'in açıklamasına göre, iPhone 13'ün ekranını kendi imkanları ile değiştirmek ya da bu tür tamir işlerini yapan dükkanların yardımını isteyen kullanıcılar, iPhone 13'ün ekranının değiştirilmesiyle beraber, Face ID işlevinin tamamen devre dışı kalmasıyla karşılaşıyor. Ortaya çıkan bu konunun ardından Apple'dan cevap gecikmedi.
Apple, sorunun farkında olduklarını ve yakında yayınlayacakları bir yazılım güncellemesiyle birlikte bu sorunu ortadan kaldıracaklarını belirtti. Ancak yazılım güncellemesinin ne zaman iPhone 13 sahiplerine sunulacağı konusunda da net bir şey söylemedi. Şu an Face ID sorunlarının yaşanmaya devam ettiğini düşünürsek, Apple'ın bunun önüne nasıl geçeceği ve bu sorunu yaşayanlara nasıl bir telafi önerisinde bulunacağı merak konusu olmayı sürdürüyor.
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