Apple, iPhone 13 ve 12 Sahiplerine, Cihazlarını Tamir Etme İmkanı Sunuyor!

Apple'ın, başta iPhone'ları olmak üzere pek çok cihazının tamirinin çok zor olması nedeniyle eleştiriler aldığını biliyoruz. Ve şirket, şimdi bunu değiştirmek adına önemli bir adım atıyor. Bir iPhone 13 veya iPhone 12'yi tamir etmeyi en azından biraz daha kolaylaşmak isteyen Apple, yakında bunu kullanıcıların kendilerinin yapmasına izin verecek.
Şirket, kullanıcıların iPhone onarımları için kılavuzlara ve parçalara erişmelerini sağlayan Self Servis Onarım hizmetini başlattığını duyurdu. Kullanıcılar, onarım için gereken parçaları, başlangıçta sunulacak 200'den fazla parça ve bir de tamir seti içeren Apple Self Servis Onarım çevrimiçi mağazasından sipariş edebilecek.
Bu parçalar ekranı, kamerayı ve pili etkileyenler de dahil olmak üzere en yaygın iPhone sorunlarının onarılmasına izin verecek, ancak şirket zaman içinde desteklenen onarım sayısını artırmayı vaat ediyor.
Hizmet, 2022'nin başlarında hem iPhone 12 hem de iPhone 13 serileri için, öncelikle ABD'de başlayacak. Ancak yıl boyunca diğer ülkelere de yayılacak. Ayrıca M1 yonga setlerine sahip Mac bilgisayarların onarımlarını da kapsayacak şekilde genişletilecek.
Kullanılmış parçaları geri dönüşüm için iade eden müşteriler, onarımı gerçekleştirmek için satın aldıkları parçalarda kullanılmak üzere kredi kazanacak.
iPad'ler veya daha eski iPhone'lar gibi diğer Apple cihazlarının hizmete eklenip eklenmeyeceği henüz bilinmiyor.
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