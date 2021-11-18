Apple, iPhone 13 ve 12 Sahiplerine, Cihazlarını Tamir Etme İmkanı Sunuyor!

Cihazlarının tamiri zor olduğu için çok fazla eleştirilen Apple, bu eleştirilere sıkı bir cevap vermeye hazırlanıyor. iPhone 12 ve iPhone 13 sahipleri, artık kendi telefonlarını kendileri tamir etme imkanına sahip olacak!