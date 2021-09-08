Apple, iPhone 13'ün de Tanıtılabileceği Etkinliği İçin Davetiyeyi Gönderdi!

Apple'ın iPhone 13'ler ve / veya fazlasını tanıtabileceği tanıtım etkinliği için davetiyeleri göndermeye başladı. Böylece, tarih de kesinleşmiş oldu!