Apple, iPhone 13'ün de Tanıtılabileceği Etkinliği İçin Davetiyeyi Gönderdi!

Apple'ın 14 Eylül Salı günü bir etkinlik düzenleyeceği, basına gönderilmeye başlanan davetiyelerle birlikte kesinlik kazandı. Lansman Apple'ın web sitesinde canlı olarak yayınlanacak. Apple, 2020'de pandeminin başlamasından bu yana sanal lansman etkinlikleri düzenliyor.
Bu etkinlikte şirketin, yeni iPhone'larını tanıtıp tanıtmayacağı merakla bekleniyor. Apple ayrıca yeni Apple Watch ve AirPods modellerini de bu etkinlikte duyurabilir. Apple'ın, Apple Watch'ları yıllık olarak yenilediğini biliyoruz. AirPods ise, son büyük güncellemesini 2019'da görmüştü.
Aslında bu tarih çok da sürpriz sayılmaz, zira Apple yeni iPhone'larını genellikle Eylül ayında duyuruyor. Ancak geçen yıl, pandemi nedeniyle şirket, iPhone 12'yi Ekim ayında duyurdu. Eylül etkinliği bunun yerine Apple Watch Series 6'yı, Apple Watch SE'yi, yeni iPad'leri, bir akış egzersiz sınıfı abonelik hizmetini ve Apple One adlı diğer Apple hizmetlerini ortaya çıkarmak için kullanıldı.
Apple'ın bu yıl da benzer bir şey yapması olası. Şirket, en azından yıllık programına bağlı kalırsa, bu sonbaharda MacBook Pro ve iPad modellerini yenileyecek. Ancak iPhone ile aynı etkinlikte tanıtılıp tanıtılmayacakları belli değil.
Bloomberg'in bildirdiğine göre, bu yılki iPhone'lar muhtemelen geçen yılki modellere benzeyecek, ancak ekranın üst kısmında daha küçük bir "çentik" olacak. Ayrıca Apple Watch'un 2015'te piyasaya sürülmesinden bu yana ilk büyük tasarımı yenilemesini alması bekleniyor.
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