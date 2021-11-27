Apple, iPhone 15'te Kendi 5G Modemini Kullanmayı Planlıyor!

Apple, 2023 yılında tanıtılması beklenen iPhone 15'te kendi geliştirdiği 5G modemini kullanabilir. Böylece kendi işlemcisinden sonra, kendi modemini de kullanarak dışa bağımlılığını azaltmak istiyor...