Apple, iPhone 15'te Kendi 5G Modemini Kullanmayı Planlıyor!

Bir süredir Apple'ın gelecek iPhone akıllı telefonlarında kendi 5G modemlerini kullanmak istediğine yönelik haberler duyuyoruz. Nikkei'den gelen son haber de bunu destekler nitelikte.
Daha önce analist Ming-Chi Kuo Apple'ın geleneksel tedarikçi Qualcomm'dan uzaklaşarak gelecekteki iPhone'larında kendi özel modemlerine geçmeyi planladığını söylemişti. Yıllardır Apple'ın kendi cihazları için üretilen parçaların kontrolünü ele geçirmeye çalıştığına yönelik adımların ardından gelen bu haber pek şaşırtıcı olmazken, Nikkei'den gelen son haber de Apple'ın ilk 5G modem çipini 2023 yılında piyasaya süreceği iPhone'larında kullanabileceğini iddia ediyor.
iPhone 12 ve iPhone 13 modellerinde Qualcomm'un 5G modemini kullanan Apple, 2022 yılında tanıtılacak iPhone 14'te de muhtemelen yine Qualcomm ile iş birliğini sürdürecek ve bu cihazlarında da Qualcomm 5G modemini kullanacak. Fakat Apple, bir süredir kendi 5G modemini de kapalı kapılar arkasında geliştirmeyi sürdürüyor ve gelen haberlere de bakarsak 2023 yılında tanıtılması beklenen iPhone 15'te bu özel 5G modemini kullandığını görebiliriz. Apple'ın bu modemlerin üretimi için TSMC ile anlaşmaya çalıştığı iddia ediliyor. Bekleyip göreceğiz.
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