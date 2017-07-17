Apple, iPhone 8 İçin Ektra Önlem Alıyor

Apple, yüksek talebi karşılayabilmek için kendi üretim makinelerini satın almaya başladı!

Apple, iPhone 8 İçin Ektra Önlem Alıyor

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