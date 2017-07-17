Apple, iPhone 8 İçin Ektra Önlem Alıyor
Apple, yüksek talebi karşılayabilmek için kendi üretim makinelerini satın almaya başladı!
Görünüşe bakılırsa Apple, iPhone 8'in açıklanan çıkış tarihine yetişebilmesi için masraftan kaçınmıyor. Asya'dan gelen yeni bir rapora göre şirket, yüksek talebi karşılayabilmek için kendi üretim ekipmanını satın almaya ve kiralamaya başladı.
Raporu hazırlayan The Korea Herald, geçmişte de Apple'ın üretim zinciri içinden güvenilir bilgiler sağlamıştı. Şimdiyse Herald'a göre Apple'ın sert esnek baskılı devre kartları (RFPCB) üreten makineleri iPhone 8 için çalışıyor ve şirket bir kart üreticisi ile anlaşmış bile.
On milyonlarca doları bulan ekipmanı satın almak, Apple'ın geri kalan tedarikçilerine karmaşık üretim zorlukları ve zamanlamaları ile başa çıkmasına yardımcı olmak için yapılan bir teklifin parçası. Başka bir deyişle, Apple'ın yükü ağır.
Peki bu, müşteriler için ne anlama geliyor? iPhone 8'in gecikeceği söylentileri gerçek olabilir, ya da en iyi olasılık cihaz Eylül ayında piyasaya sürülse bile sınırlı stok ile karşımıza çıkabilir.
Ali Ruhi Öztürk
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