Apple, iPhone 9'u (ya da yeni iPhone SE) ne zaman tanıtacak?

Beklenen tarih giderek yaklaşırken, Apple'ın Mart ayında bir etkinlik düzenleyeceği söylentileri de giderek artıyor. Bu etkinlik, karşımıza çok merak edilen iPhone 9'u çıkartabilir!

  • Levent Öztürk
iPhone 9 ne zaman gelecek?

Pek çoğumuz için şaşırtıcı olmasa da, Apple'ın Mart ayında bir etkinlik düzenleyeceği biliniyor. iPhone-Ticker'ın bildirdiğine göre (9to5Mac aracılığıyla) etkinlik Martın sonunda, muhtemelen 31 Mart tarihinde gerçekleşecek. Geçtiğimiz baharın etkinliği tamamen hizmetlere odaklanmış olsa da, bu etkinliğin daha çok donanıma odaklanması bekleniyor.

Duyurulması beklenen cihazlardan biri de söylentilerde henüz adının iPhone 9 mu yoksa iPhone SE2 mi olacağına karar verilememiş olan telefon olacak. Modern iPhone'lar için daha ucuz bir alternatif olması beklenen iPhone 9 ana ekran tuşuna da sahip olacak. Hatta bu telefonun, büyük oranda güncellenmiş donanıma sahip bir iPhone 8 olması bekleniyor. Bu açıdan da orijinal iPhone SE'nin güncellenmiş iPhone 5s'e benzemesiyle karşılaştırılabilir. Bildirilene göre iPhone 9, etkinlikten sadece birkaç gün sonra 3 Nisan tarihinde piyasaya sunulacak.

Apple'ın tanıtması beklenen bir diğer ürün ise yeni iPad Pro modelleri. Cupertinolu teknoloji devinin en son 11 ve 12,9 inçlik modelleri duyurmasının üzerinden neredeyse bir buçuk yıl geçtiği için bu modellerin de bir özellik güncellemesi kazanmaları mümkün

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