Apple, iPhone Bataryası Üzerine Söz Verdi
Apple, iPhone pil sağlığı ve performansı konusunda daha şeffaf olacağına dair söz verdi. Peki bu ne anlama geliyor?
- Ercan Uğurlu
2017 yılının sonlarında, Apple, batarya yönetimine ilişkin bir iOS yazılım güncellemesi ile eski iPhone modellerini yavaşlattığını doğrulamış ve bununla büyük tepki çekmişti. Bunun arkasından özürler dileyen, indirimlerle ve çeşitli farklı kampanyalarla tüketicilerinin gönlünü kazanmaya çalışan Apple, yine de UK Competition and Markets Authority'nin (CMA - İngiltere Rekabet ve Piyasa Otoritesi) endişelerini gideremedi. Ancak görünen o ki, Apple bu defa söz vermiş.
CMA, Apple'ın telefonlarının pil sağlığı ve performansıyla ile ilgili olarak iPhone kullanıcıları için daha dürüst olmaya kararlı olduğunu açıklamış. "Apple, iPhone performansı hakkında daha net bilgiler vadediyor" başlığı ile yer alan habere göre Apple, iPhone kullanıcılarının telefonlarının bataryalarının sağlığını nasıl en üst düzeye çıkarabilecekleri konusunda rehberlikle beraber, batarya sağlığı ve beklenmedik kapanma durumları hakkında da kolayca erişilebilir bilgiler sağlayacak.
Bununla beraber Apple'ın, planlı bir yazılım güncellemesi yayınlarken herhangi bir performans kaybı ile karşılaşışması durumuna karşı insanları uyarması da verilen sözler arasında. Bakalım Apple bu sözü tutacak mı? Muhtemelen evet; zira aksi durumda CMA'nın yaptırımları ile karşı karşıya kalabilir.
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