Apple, iPhone Pil Skandalı (Batterygate) Nedeniyle Bir Ceza Daha Yedi

The Washington Post'un haberine göre Apple, kendisine karşı açılan çok aşamalı "Batterygate" (Batarya Skandalı) davasında, davacılara 113 milyon dolar ceza ödemeyi kabul etti. Toplamda 34 ABD eyaleti davaya katılmış ve firmayı, eski iPhone modellerinin performansını, batarya ömrü azaldıkça kısmak ile suçlamışlardı.
Arizona başsavcısı Mark Brnovich, yapılan bir açıklamada büyük teknoloji firmalarının "tüketicileri manipüle etmeyi" bırakmasının ve "uygulamaları ve ürünleri hakkında tüm gerçeği söylemesinin" zorunlu olduğunu belirtti.
Bu cezanın yanı sıra Apple'ın batarya ömrü ve güç yönetimini nasıl gerçekleştirdiğini tüketicilere hem internet üzerinden hem de cihaz üzerinde açıklaması gerekiyor.
Skandal ilk olarak 2017 yılında, kullanıcıların eski telefonlarının performansının yeni iOS sürümü yükleyip çalıştırma denemelerinin ardından düştüğünü görmeleri ile ortaya çıkmıştı. O yılın Aralık ayında Apple, bu uygulamasını kabul etmiş, firmanın bu uygulamayı yapmasının sebebinin, eski telefonların yaşlı bataryalarından yapılan aşırı çekimlerin telefonun beklenmeyen bir şekilde kapatılmasını önlemek olduğunu iddia etmişti. Ancak pek çok iPhone kullanıcısı bu savunmayı kabul etmedi ve Apple bir geri iade ve resmi özür isteği yağmuruna tutuldu.
Apple, Mart ayında da benzer bir davada 500 milyon dolarlık anlaşmaya varmıştı ve bir ay öncesinde de Fransız düzenleyicilere 25 milyon dolarlık ceza ödemişti.
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