Apple, iPhone Pil Skandalı (Batterygate) Nedeniyle Bir Ceza Daha Yedi

Apple, bitmek bilmeyen "Batterygate", yani iPhone Pil Skandalı davalarından birini daha, acı bir fatura ödemek zorunda kalarak tamamladı.

  • Levent Öztürk
iPhone pil skandalında acı fatura

The Washington Post'un haberine göre Apple, kendisine karşı açılan çok aşamalı "Batterygate" (Batarya Skandalı) davasında, davacılara 113 milyon dolar ceza ödemeyi kabul etti. Toplamda 34 ABD eyaleti davaya katılmış ve firmayı, eski iPhone modellerinin performansını, batarya ömrü azaldıkça kısmak ile suçlamışlardı.

Arizona başsavcısı Mark Brnovich, yapılan bir açıklamada büyük teknoloji firmalarının "tüketicileri manipüle etmeyi" bırakmasının ve "uygulamaları ve ürünleri hakkında tüm gerçeği söylemesinin" zorunlu olduğunu belirtti.

Bu cezanın yanı sıra Apple'ın batarya ömrü ve güç yönetimini nasıl gerçekleştirdiğini tüketicilere hem internet üzerinden hem de cihaz üzerinde açıklaması gerekiyor.

Skandal ilk olarak 2017 yılında, kullanıcıların eski telefonlarının performansının yeni iOS sürümü yükleyip çalıştırma denemelerinin ardından düştüğünü görmeleri ile ortaya çıkmıştı. O yılın Aralık ayında Apple, bu uygulamasını kabul etmiş, firmanın bu uygulamayı yapmasının sebebinin, eski telefonların yaşlı bataryalarından yapılan aşırı çekimlerin telefonun beklenmeyen bir şekilde kapatılmasını önlemek olduğunu iddia etmişti. Ancak pek çok iPhone kullanıcısı bu savunmayı kabul etmedi ve Apple bir geri iade ve resmi özür isteği yağmuruna tutuldu.

Apple, Mart ayında da benzer bir davada 500 milyon dolarlık anlaşmaya varmıştı ve bir ay öncesinde de Fransız düzenleyicilere 25 milyon dolarlık ceza ödemişti.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

OPPO A73 İncelemesi

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
19 Kasım 2020 A101 aktüel kataloğunda Toshiba TV, Piranha tablet fırsatı
Türkiye Rusya maçı hangi kanalda, saat kaçta? Milli maç için geri sayım
Kış lastiği hangi araçlar için zorunlu? (2020-2021) Kış lastiği ne zaman takılmalı?
"Anadolu Ödülleri" sahiplerini buldu
Günün En çok Okunanları
Beklenen Özellik, Twitter'a Fleets Adıyla Geldi
HUAWEI X Gentle Monster Eyewear ve FreeBuds Studio Ön Satışa Çıktı
Şu An Sokağa Çıkabilir miyim? Cevap İçin Bu İlginç Siteye Girmeniz Yeterli!
Marvel's Spider-Man: Miles Morales İncelemesi
Apple, iPhone Pil Skandalı (Batterygate) Nedeniyle Bir Ceza Daha Yedi

 

 