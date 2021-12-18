Apple, iPhone Türkiye Fiyatlarına İnanılmaz Bir Zam Daha Yaptı!

Apple, geçtiğimiz son zammın üzerinden bir ay bile geçmeden, iPhone Türkiye fiyatlarına ikince ve çok daha büyük bir zam daha yaptı. Yeni fiyatlar dudak uçuklatan seviyeleri bile aştı!