Apple, iPhone Türkiye Fiyatlarına İnanılmaz Bir Zam Daha Yaptı!

Apple, ürünlerine 26 Kasım tarihinde yaptığı büyük zammın ardından, aradan 1 ay bile geçmeden bir büyük zam (hatta daha büyük bir zam) daha yaptı. Döviz kurlarında yaşanan artış sonrası gelen bu ikinci zam ile birlikte, iPhone Türkiye fiyatları 41.999 TL'ye ulaştı.
Zam miktarları yine modelden modele değişiyor. Örneğin iPhone 13 mini'nin 128 GB'lık en ucuz modeli artık 19.999 TL'ye satılıyor. Telefonun önceki fiyatı ise 13.999 TL idi. İlk zam öncesinde ise, telefon 10.999 TL fiyat etiketiyle raflardaydı. Yani 1 ay bile olmadan, iPhone 13 mini 128 GB'ın fiyatı neredeyse iki kat artmış durumda.
En pahalı iPhone 13 modeli ise, tabii ki iPhone 13 Pro Max. Telefonun en pahalı olan modeli 1 TB depolama alanına sahip ve fiyatı artık 41.999 TL gibi inanılmaz bir rakam. Bir önceki fiyat 28.999 TL iken, ilk zam önceki fiyat ise 22.999 TL idi. Bu da yüzde 90 gibi bir artışa tekabül ediyor.
Kısacası ülkemizde bir iPhone'a - ve diğer markaların üst seviye telefonlarına - ulaşmak, neredeyse imkansız bir hale gelmiş durumda.
iPhone 13 Modellerinin Önceki ve Yeni Türkiye Fiyatlarını aşağıda bulabilirsiniz:
iPhone 13 mini Eski ve Zamlı Türkiye Fiyatları (18 Aralık 2021)
128GB 13.999TL 19.999TL
256GB 15.199TL 21.199TL
512GB 17.599TL 25.999TL
iPhone 13 Eski ve Zamlı Türkiye Türkiye Fiyatları (18 Aralık 2021)
128GB 14.999TL 21.499TL
256GB 16.199TL 23.499TL
512GB 18.599TL 27.499TL
iPhone 13 Pro Eski ve Zamlı Türkiye Fiyatları (18 Aralık 2021)
128GB 19.999TL 28.999TL
256GB 21.199TL 30.999TL
512GB 23.599TL 34.999TL
1TB 25.999TL 38.999TL
iPhone 13 Pro Max Eski ve Zamlı Türkiye Fiyatları (18 Aralık 2021)
128GB 22.999TL 31.999TL
256GB 24.199TL 33.199TL
512GB 26.599TL 37.599TL
1TB 28.999TL 41.999TL
iPhone 12, iPhone 11 ve iPhone SE de Zamlandı! (18 Aralık 2021)
En ucuz iPhone 12 olan iPhone 12 mini 64 GB'ın fiyatı 13.999TL'den 17.999 TL'ye yükseldi. En pahalı iPhone 12 modeli olan iPhone 12 256 GB ise artık 22.499 TL'lik fiyat etiketine sahip.
iPhone 11'in 64 GB modelinin fiyatı 13.999 TL'ye yükselirken, iPhone SE 64 GB, 10.499 TL karşılığında satın alınabiliyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın