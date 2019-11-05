Apple, iPhone'u Üyelik Tabanlı Olarak Satabilir

Şu sıralar birçok firma, bizlere aylık olarak üye olup para ödeyeceğimiz bir şeyler sunmak için yarışıyorlar. Apple Music, Apple Arcade ve yakında gelecek olan Apple TV Plus gibi üyelik hizmetleriyle Apple, bu firmaların başlarında geliyor.
Tim Cook'un Apple ile yaptığı gelir toplantısının ardından CNBC, firmanın iPhone serisi için bir üyelik hizmeti planladığını iddia etti. Apple, Amazon Prime'a benzer bir üyelik sistemi düşünüp düşünmedikleriyle ilgili soruya şöyle cevap verdi:
"Donanım olarak bir hizmet veya paket olarak, günümüzde donanımları temelde bu şekilde gören müşteriler var, çünkü yükseltme planlarına dahil durumdalar. Yani aslında (bu tür bir sistem) bugün bir dereceye kadar zaten var."
Cook'un bu söyledikleri, Apple'ın böyle bir hizmet sunacağını doğrulamıyor ancak yalanlamıyor da. Bu yüzden CNBC'ye göre Cook, iddiayı yalanlamadığı için Apple'ın gelecek planlarıyla ilgili bir ipucu veriyor.
Buna karşın Cook'un şu anki iPhone satış modelinden memnun olduğu ve değişiklik düşünmediği yorumu da yapılabilir. Ancak Cook'un konuşmasının devamında söyledikleri, CNBC'nin iddiasını biraz daha güçlendiriyor:
"Bir çeşit tekrarlayan ödemede bulunmak isteyen ve yeni ürünleri bir çeşit standart temelde almak isteyen çok sayıda kullanıcı olduğundan haberdar durumdayız. Bunu belki bugünkünden daha kolay bir hale getirmeye kararlıyız."
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