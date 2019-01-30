Apple, iPhone XR ve XS Fiyatlarını Savundu

Apple, iPhone XS ve XR'nin yüksek olduğu düşünülen fiyatları hakkında ilginç gerekçeler sıraladı.

Apple, iPhone XR ve XS Fiyatlarını Savundu

Apple, bugünkü gelir toplantısında iPhone'un fiyatının çok pahalı olmadığını savundu.

Apple'ın başındaki Tim Cook, iPhone'un çok pahalı olmasıyla ilgili bir soruya, "iPhone XS için ABD'de bir sene önceki iPhone X ile aynı fiyatı belirledik," cevabnını verdi ve ekledi, "Yeni iPhone XS Max, XS'den 100 dolar daha pahalıydı."

Cook, iPhone XR'yi ise iPhone 8 ve iPhone 8 Plus'ın giriş fiyatlarının ortasında fiyatlandırdıklarını belirtti. iPhone XR'nin fiyatının nadir de olsa bazı yerlerde düştüğü gözlendi. Toplantıda bundan da bahseden Cook, Apple'ın ABD dolarının gücüne karşılık verdiğini ve ocak ayında bazı bölgelerde ve ürünlerde fiyat değişikliği yaparak "yabancı para hareketlerini kısmen veya tamamen emdiklerini" belirtti.

Cook fiyatın bir faktör olduğunu kabul etse de, bunu yalnızca para birimi dalgalanmalarına bağlıyor gibi görünüyor.

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