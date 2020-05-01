Apple'dan iPhone'ların Face ID'sine "Maske" Güncellemesi Geldi

Apple, Face ID için özel "maske" güncellemesi yayınladı. Artık maske takan kullanıcılar Face ID'yi daha hızlı geçebilecekler.

  • Ercan Uğurlu
Apple'dan iPhone'a Face ID "Maske" Güncellemesi!

iPhone'un FaceID ile yüz tanıma özelliği, akıllı telefonlar arasında kamera ile yüz tanıma yöntemleri içinde en güvenlisi olarak biliniyor. Hem hızlı hem pratik hem de son derece güvenli olan bu yöntem, COVID-19 salgını sebebi ile insanların maske takmaya başlaması ile ise normal olarak sekteye uğramaya başlamıştı.

Maske üzerinden tanımlama yapmakta zorlanan FaceID, bu nedenle iPhone kullanıcılarını maskeden dolayı tanıyamıyor ve bir süre sonra parola ekranına yönlendiriyordu. Ancak parola ekranına geçiş süresi oldukça uzuyor, bu da iPhone kullanıcılarını ya beklemeye ya da maskelerini çıkartmaya itiyordu. Ancak Apple, buna uygun bir çözüm getirdi ve bir güncelleme yayınladı.

Apple'ın yayınladığı iOS 13.5 beta sürümü ile FaceID, artık karşısındakinin maske taktığını algılıyabiliyor ve hiç vakit kaybetmeden kullanıcıyı parola ekranına yönlendirebiliyor. Zaman kazanımı sağlayan bu yöntem iOS 13.5 beta sürümü içinde mevcut. Ancak kararlı sürümünün ne zaman yayınlanacağı şimdilik bilinmiyor.

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