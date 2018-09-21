Apple, İrlanda'ya olan muazzam borcunu ödedi!

Apple, Avrupa Birliği Komisyonu tarafından kendisine kesilen cezanın tamamını finanse etti. Apple'ın cebinden çıkan rakam akıllara durgunluk verdi

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