Apple, İrlanda'ya olan muazzam borcunu ödedi!
Apple, Avrupa Birliği Komisyonu tarafından kendisine kesilen cezanın tamamını finanse etti. Apple'ın cebinden çıkan rakam akıllara durgunluk verdi
Avrupa Birliği Komisyonu; 2016 yılında, detaylı incelemelerden sonra Apple'ın İrlanda Devleti'ne 14,5 milyar dolarlık ödeme yapması yönünde hüküm vermişti. Bunun sebebi Apple'ın, İrlanda'nın vergi kanunlarına uymaması gösterilmişti. Avrupa Birliği Ticaret Komisyonu'na göre Amerikalı teknoloji devi, İrlanda'ya, satışlarının yüzde 0.005 gibi komik düzeyde bir vergi ödemişti.
İrlanda hükümeti, "istihdam sağlama" gerekçesiyle, Avrupa Birliği Komisyonu'nun kararına başlarda karşı çıksa da, 2017 yılında işler değişti. İrlanda'nın ekonomiden sorumlu ismi Paschal Donohoe, geçen yıl "Apple'ın söz konusu ödemeyi bir an önce gerçekleştirmesini istiyoruz." açıklamasında bulunmuştu.
Avrupa Birliğine göre Apple, vergi kanunlarına uymayarak ciddi bir suç işlemişti. İrlanda her ne kadar Avrupa Birliği'nin ilk kararı ilgili şüpheler yaşasa da, 15 milyar dolar gibi önemli bir rakamı reddetmedi. Durum, sonrasında ikili arasında orta çaplı bir çatışmaya dönüştü.
Apple, faizlerle beraber İrlanda devletine 15,4 milyar dolarlık ödeme gerçekleştirdi. Söz konusu ödeme İrlanda'nın kasasına girse de, temyiz davasına kadar kullanılamayacak. Bu dönemde, 15,4 milyar dolarlık rakam Amundi, BlackRock ve Goldman Sachs üçlüsü tarafından denetlenecek. 15,4 milyar dolarlık değer, temyiz zamanına kadar azalırsa ve temyiz mahkemesi Apple'ın lehine sonuç verirse aradaki fark İrlanda hükümeti tarafından karşılanacak. Temyiz vakasının 2020 yılında sonuçlanması bekleniyor.
Barış Terun
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