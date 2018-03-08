Apple, iTunes LP İçeriklerini Kabul Etmeyecek
iTunes'un sanatçıların ve müzik firmalarının ek müzik içeriklerini artık kabul etmeyeceği ortaya çıktı!
- Zeynel A. Öztürk
Apple'ın müzik platformu iTunes, 2009'da yayınlanan 9. sürümüyle birlikte sanatçılara ve kayıt şirketlerine albüm kapağı, video ve ekstra parçalar ekleme olanağı sunmaya başlamıştı. Ancak yeni bir keşif, bu ekstraların sonunun çok yakın olduğunu gösterdi.
Metro'nun eline geçen bir Apple belgesi, bu ek içeriklerin artık olmayacağını söylüyor. Bu gelişme daha sonra The Verge tarafından da doğrulandı ve Apple'ın iTunes LP gönderimlerini bu ay itibariyle kabul etmeyi durduracağı ortaya çıktı.
The Verge'e göre Apple, gönderilen ek içerikleri kabul etmeyecek ancak daha önce gönderilmiş olanlar, her zamanki gibi çalışmayı sürdürecek. iTunes Store'da bulunan LP'ler, aynı şekilde kullanımda kalacak.
Ek içerikler Apple'ın müzik stratejisinin hiçbir zaman önemli bir parçası olmadığından kaldırılması, pek sürpriz sayılmaz.
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