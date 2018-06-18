Apple, kadrosuna önemli bir ismi kattı
Apple, otonom araba kadrosuna bir rakibinin önemli bir ismini daha ekledi!
Apple, otonom bir araba üretme planları konusunda Google veya Uber kadar yüksek sesle konuşmuyor olabilir ancak firmanın bu yönde ilerlediği kesin. The Information'ın belirttiğine göre Apple, Waymo'nun otonom araç ünitesinde öne çıkan bir mühendis olan Jamie Waydo'yu da artık kendi bünyesine katmış durumda.
Apple'ın şu anda Titan kod adı bilinen projesi, öne çıkan bu yönetici ile beraber oluşan heyecandan faydalanabilir. Bunun anlamı firmanın bir prototip sunmaya, veya gelişimini göstermeye yakın olduğu olabilir.
Durum ne olursa olsun, Apple'ın bu yüksek rekabetli (ve tartışma) yeni arenada önemli bir yere sahip olmak için çalışmalarını hızlandırması gerektiği kesin. The Information'ın kaynaklarına göre Waydo, Waymo'da sistem mühendisliği bölümünün lideriydi ve firmanın Phoenix testlerinin yanı sıra, araçlardan yedek insan sürücüleri kaldırmasını sağlayan güncellemeler için önemli bir rol oynuyordu.
Levent Öztürk
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