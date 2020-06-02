Apple, Karantine Sonrası Açmaya Başladığı Mağazalarını Yine Kapatıyor

ABD, George Floyd'un ölümü sonrasında çıkan ve hızla yayılan protestolarla çalkalanırken, Apple da bundan nasibini aldı. Koronavirüs salgını nedeniyle kapattığı mağazalarını yeniden açmaya başlayan Apple, olaylar sonrasında bir kez daha mağaza kapatma yoluna gidiyor.