Apple Kazanç Tablosu Ortaya Çıktı: iPhone Üzüyor
Apple'ın ilk çeyrek mali raporları ortaya çıktı. Raporlara göre iPhone'lar Apple'ı üzmeye devam ediyor, ancak yüzleri güldüren şeyler de var!
- Ercan Uğurlu
Apple, yılın 2'inci mali çeyreğine ilişkin raporlarını yayınladı. Yayınlanan raporlarda özellikle servis ve hizmetler noktasında çıkış yakaladığı görülen Apple'ın, iPhone satışlarında ise istediğini elde edemediği aşikar.
Yapılan açıklamalara göre, Apple'ın hisse senetleri bir miktar yükselmiş gibi görünse de, iPhone satışları keskin şekilde düşmeye devam ediyor. Apple'ın iPhone'lardan sağladığı gelir, 30 Mart itibari ile 31.05 milyar dolar olarak belirlenmiş durumda. Bu da geçtiğimiz yılın 37.56 milyar dolarlık kazanca göre yüzde 17'lik bir kayıp demek.
Apple, Servisler noktasında ise memnun. Şirketten Apple Music, App Store ve Apple Pay için yeni bir rekor geldi. Bu iş kolundaki gelirini 9.85 milyar dolardan 11.45 milyar dolara yükselten Apple, bu konuda memnun.
Şirket servis ve hizmetler konusundaki ağını bu sene de genişleterek buradaki kazancını arttırmayı hedefliyor. Apple News Plus ve gelecek Apple TV Plus ve Apple Arcade ile beraber de muhtemelen beklediği ilgiyi sağlayacak.
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