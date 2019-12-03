Apple, Kırım Haritasında Rusya ile Ukrayna'nın Arasında Kaldı

Apple, Kırım'ı Rusya'a ait gösteren güncellemeden sonra Ukrayna'nın tepkisiyle karşı karşıya kaldı; ilginç bir açıklama yaptı...

Apple, Kırım Haritasında Arada Kaldı

Apple'ın Kırım haritasında yaptığı değişiklikler, birkaç gün önce Rus yetkililer tarafından duyurulmuştu. Bunun sonucunda Apple, Ukrayna'dan güçlü bir kınamayla karşı karşıya kaldı ve bunun üzerine firma, "tartışmalı sınırları" nasıl idare edeceğini "daha derinden incelediğini" söyledi.

Apple sözcüsü Trudy Muller, Maps uygulamasında Rusya dışında bir değişiklik yapılmadığını, Rus kullanıcıların ülkedeki yeni mevzuattan dolayı bir güncelleme aldığını söyledi. Firma, yaptığı açıklamada Maps'taki etiketler hakkında karar vermeden önce uluslararası kanunları, ilgili ABD kanunlarını ve diğer iç hukuku incelediklerini söyledi.

Kırım daha önce Ukrayna'nın bir parçası olarak sayılıyordu ancak Rusların bölgeyi işgal edip Mart 2014'te kendi topraklarına katmasıyla bu durum değişti.

Ukrayna'nın dışişleri bakanı Vadym Prystaiko, Apple'ı bir tweet ile eleştirdi ve firmaya teknolojiyle ilgilenmesini önerirken, uluslararası siyasette güçlü olmadığını söyledi. Bu arada Google Maps'ın Mart 2019'dan bu yana Rusya'dan bakıldığında Kırım'ı Rusya'ya ait gösterdiğini söyleyelim.

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