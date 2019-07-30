Apple Kredi Kartı Geliyor Ama Ne İşe Yarayacak?
Apple'ın kredi kartı Apple Card kullanıma sunulacak. Peki, kullanıcılar Apple Card ile ne yapacaklar, bu kart ne işe yarayacak?
- Ercan Uğurlu
Apple'ın bir süre önce duyurduğu kredi kartı Apple Card, çok yakında piyasaya çıkacak. Yeni gelen haberlere göre Apple Card ağustos ayında tüketicilerle buluşacak. Özellikle Apple Pay deneyimini geliştirmek için tasarlanan Apple Kart, geçtiğimiz mart ayında özel bir etkinlikte tanıtılmıştı.
O zamandan bu yana bazı çalışanlarına test için dağıtılan Apple Card, standart bir kredi kartı tasarımına sahip. NFC desteğine sahip olan bu kart, sadece fiziksel olarak değil, Wallet uygulaması üzerinden sanal olarak da alışverişlerde kullanılabiliyor.
Apple Card için MasterCard ve Goldman Sachs ile iş birliğine giden Apple, böylece Wall Street ile Silikon Vadisi'ni de bir araya getirmiş oluyor. Apple Card için önümüzdeki haftalarda özel bir Apple tanıtımı olabilir. Çok daha fazla bilgiyi bu tanıtımı edineceğiz.
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