Apple'a kullanıcılardan şok dava! 7 kullanıcı 1 milyar dolarlık dava açtı

Apple'ın iTunes üzerinden dolandırıcılığa ortak olduğu ve kullanıcıları dolandırdığı iddia ediliyor. 7 Apple kullanıcısı geçtiğimiz günlerde Apple'a 1 milyar dolarlık dolandırıcılık davası açtı.