Apple'a kullanıcılardan şok dava! 7 kullanıcı 1 milyar dolarlık dava açtı

Teknoloji devi Apple şok bir suçlamasıyla karşı karşıya. iTunes dolandırıcılığından maddi pay aldığı iddia edilen Apple'dan herhangi bir açıklama gelmedi.
Apple'a Dolandırıcılık Suçlaması
1 milyar dolarlık (6.86 milyar TL) dolandırıcılık iddialı dava 7 kullanıcı tarafından geçtiğimiz günlerde açıldı. İddiaya göre Apple, iTunes dolandırıcılığından maddi fayda elde ediyor. Yine iddiaya göre iTunes hediye kartları üzerinden 1 milyar dolarlık dolandırıcılık yaptı ve Apple'ın kasasına 300 milyon dolar (2 milyar TL) girdi.
İddialara göre Apple, iTunes hediye kartları üzerinden yapılan mobil uygulama alışverişlerinden yüzde 30 komisyon kesiyor.
İddialar ile ilgili Apple'dan herhangi bir açıklama gelmedi.
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