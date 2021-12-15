Apple, Kullanıcılarının Heyecanla Beklediği Universal Control'ü Erteledi!

Apple, son WWDC etkinliğinde Mac ve iPad cihazları için yeni özelliği Universal Control'u tanıtmıştı. Kullanıcıların tek bir fare ve klavye ile birden fazla Mac ve iPad'i kontrol edebilmelerine olanak tanıyan Universal Control'ün kısa bir süre içinde kullanıcılara sunulacağı da müjdelenmişti. Ancak görünüşe göre Apple, bunu şimdilik rafa kaldırmış durumda.
Apple, web sitesinde sessiz sedasız yaptığı bir güncelleme ile Universal Control'un 2022 baharına kaldığını açıkladı. Bunu ancak web sitesinde yer alan "Available this spring" ifadesinden anlayabiliyorken, uygulamanın neden ertelendiği konusunda ise herhangi bir bilgi yer almıyor.
Buradan erişebileceğiniz sayfada Universal Control başlığı altında özelliğin bahar ayına ötelendiğini görebilirsiniz. Peki, Universal Control kullanıma sunulduğunda hangi cihazları destekleyecek?
Yine web sitesinde yer alan listeye göre Universal Control özelliği şu cihazlarda kullanılabilecek:
- MacBook Pro (2016 ve sonrası)
- MacBook (2016 ve sonrası)
- MacBook Air (2018 ve sonrası)
- iMac (2017 ve sonrası)
- iMac (5K Retina 27 inç, 2015 Sonu)
- iMac Pro, Mac mini (2018 ve sonrası)
- Mac Pro (2019)
- iPad Pro, iPad Air (3. nesil ve sonrası)
- iPad (6. nesil ve sonrası)
- iPad mini (5. nesil ve sonrası)
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