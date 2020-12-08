Apple'dan M1 Sonrası Dev Adım: 32 Çekirdekli ARM İşlemci mi Geliyor?

Apple, büyük övgüler alan M1 işlemcisini bir adım daha ileri taşımaya hazırlanıyor: Yakında tanıtılacak ARM yongaları, sayıları 32'ye kadar ulaşan performans çekirdeği içerebilir.

  • Ercan Uğurlu
Apple'dan 32 Çekirdekli ARM İşlemci mi Geliyor?

Apple, bu yılın başında düzenlediği geliştirici konferansında ARM tabanlı işlemcilere geçme planını açıklamıştı. Şirket, bunun akabinde de yeni M1 çipli MacBook ve Mac mini cihazlarını tanıttı. Ancak görünen o ki Apple bununla sınırlı kalmayacak.

Bloomberg'in hazırladığı bir rapora göre, Apple'ın durmaya niyeti yok. Şirket bir sonraki planlamasını yeni ARM çipler üzerine yaparken, bu defa çekirdek sayısını arttıracak gibi görünüyor. Apple'ın M1 işlemcisini tanıtırken sarf ettiği "Şimdiye kadar tasarladığımız en yüksek performanslı CPU" sözü görünüşe göre çok yakın bir sürede güncellenecek. Zira şirketin M1 işlemcisi 8 çekirdek içerirken, bir sonraki işlemcisinde tam 32 çekirdek yer alacak.

Raporda, Apple'ın bu sıçrayışı kademeli olarak yapacağı söyleniyor. İlk etapta 16 performans çekirdeği ve 4 verimlilik çekirdeği bir işlemci tasarımının benimseneceği ifade edilirken, sonraki MacBook Pro ve iMac'lerde daha fazla çekirdek kullanımlarını göreceğiz. Öyle ki, şirketin 2022 yılında 32 çekirdekli işlemciye sahip bir Mac Pro'yu tanıtabileceğine işaret ediliyor.

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