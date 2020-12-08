Apple'dan M1 Sonrası Dev Adım: 32 Çekirdekli ARM İşlemci mi Geliyor?

Apple, büyük övgüler alan M1 işlemcisini bir adım daha ileri taşımaya hazırlanıyor: Yakında tanıtılacak ARM yongaları, sayıları 32'ye kadar ulaşan performans çekirdeği içerebilir.